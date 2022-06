Ciclo-staffetta sull’Arno Le richieste alla Regione

CASENTINO

Parte oggi dal Casentino la ciclo-staffetta organizzata da Fiab che percorrerà tutto il tracciato della Ciclovia dell’Arno evidenziandone risultati e criticità. Il taglio del nastro è previsto questa mattina alle 9 alla stazione di Stia alla presenza della presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani, mentre l’arrivo, dopo varie tappe è in programma domenica 26 giugno alle 13 in piazza Duomo a Firenze alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli e dell’assessore all’ambiente del comune di Firenze Cecilia Del Re. L’obiettivo della ciclo-staffetta è quello di stimolare la Regione Toscana e le amministrazioni locali affinché si completi l’opera e siano messe in atto azioni di miglioramento che rendano l’infrastruttura più attrattiva, sicura e durevole nel tempo. Il programma della giornata di oggi prevede il taglio del nastro a Stia e la prima tappa in località Il Porto, a Poppi. Qui ad accogliere i partecipanti ci sarà Eleonora Ducci, presidente dell’Unione dei Comuni Montani con i sindaci della vallata. Poi i partecipanti saliranno di nuovo tutti in sella fino a Rassina, dove imboccando la provinciale della Zenna, per arrivare a Capolona e alle 13 a Subbiano.

Alle 14 Il tour riprenderà e alle 17 ci sarà l’arrivo ad Arezzo, in piazza della Libertà, per l’incontro con i delegati della presidente della Provincia di Arezzo e con i sindaci di Arezzo, Capolona, Subbiano, Civitella Valdichiana e Pergine-Laterina. "Il nostro Consorzio da tempo sta lavorando, in collaborazione con Fiab, con i comuni e numerosi enti ed associazioni per valorizzare l’ambiente fluviale e la sua fruizione" ha dichiarato la presidente del Consorzio Serena Stefani.