Ciclismo. La “Ruota d’oro” di Terranuova parla russo

Arezzo, 25 settembre 2024 – Folla ed emozioni per la classica "Ruota d'oro", classica internazionale riservata ai puri del ciclismo e che ha visto alla partenza il meglio del dilettantismo attuale. Ieri, sull'oramai storico traguardo di Viale Europa a Terranuova ha avuto la meglio il russo Roman Ermakov della Ctf, che ha regolato allo sprint altri nove compagni di fuga. Gara contrassegnata da una lunga azione al km 22 di corsa con 13 coraggiosi attaccanti in cerca di gloria sulle nervose strade del Valdarno aretino. Dei 13 rimanevano poi in 9 atleti e la situazione alla campana dell'ultimo giro vedeva gli immediati inseguitori a una trentina di secondi. Prima del duro strappo di Monticello ecco il ricongiungimento: Crescioli tentava l'attacco sulla breve salita del Valcello della Cicogna ma veniva prontamente stoppato dopo poche centinaia di metri da altri 9 corridori. Volata finale che premiava Ermakov, giovane gia in evidenza all ultimo giro del Casentino e...terzo successo straniero consecutivo a Terranuova dopo Labrosse, un francese ed il belga Gelders. Piazza d'onore per il sudafricano Stendman, terzo Pinarello, quarto Arrighetti ad oltre 41 di media, segno che sono andati forte davvero nei 178 km di "toboga" sulle strade del comune terranuovese.

Visti all’arrivo tanti bei nomi del ciclismo, Franco Chioccioli con il suo team, Rinaldo Nocentini, Maurizio Nuzzi, Giancarlo Brocci già in fermento per la sua Eroica di Gaiole in programma fra 10 giorni. E poi il presidente della Ruota d'oro Ercole Mealli, il vice Massimiliano Meliciani oltre naturalmente agli speaker della manifestazione Telari e Forzoni, al presidente del comitato del perdono Mauro Bronzi, a Stefano Fabbri e al sindaco Sergio Chienni che ha effettuato le premiazioni di rito. Appuntamento al 2025 con il grande ciclismo da Terranuova.