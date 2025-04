Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipale

Arezzo, 11 aprile 2025 – Sono disponibili al canile municipale, per le 283 custodi delle colonie feline censite nel territorio comunale, le porzioni di cibo per i gatti ospitati. Ciascuna, può ritirarne una quantità proporzionale al numero degli animali.

A dare il via alla distribuzione, la decima dal 2020 e pari a 60 quintali e 60.000 pasti composti da cibo secco e umido, l’assessore Giovanna Carlettini: “i nostri amici animali trovano un bel regalo dentro all’uovo di pasqua.

Anche se oramai l’effetto sorpresa è bilanciato dal fatto che come amministrazione comunale abbiamo caratterizzato il mandato per il forte impegno a favore dei diritti degli animali e dalla costanza con la quale abbiamo, due volte all’anno, provveduto alle esigenze alimentari di questi felini, continuando altresì a monitorare ogni loro fabbisogno igienico-sanitario.

Un ringraziamento va alle custodi che quotidianamente e volontariamente si prendono cura di oltre 3.000 gatti, all’Enpa che gestisce il canile municipale, ai rifugi che offrono in forma più strutturata accoglienza, cura e accudimento dei gatti in pericolo o in stato di abbandono, al nucleo operativo della polizia municipale creato ad hoc contro i maltrattamenti e a Oipa che offre sempre un prezioso supporto di vigilanza zoofila”.