Cia, metti la campagna sotto l’albero

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Mentre si sta consumando l’ultima affannosa corsa al regalo, da Cia Arezzo arriva un invito: “Mettete la campagna sotto l’albero”.

Un invito che è un appello per chi ancora è indeciso: “Scegliete la qualità del nostro territorio, le specialità delle nostre aziende agricole, la varietà di prodotti che spaziano dai decori natalizi per la casa alla vacanza, dalla bottiglia al piatto.

“E’ infinita l’offerta che possono proporre gli agricoltori aretini – spiega il direttore Massimiliano Dindalini -. Quando pensiamo alla campagna pensiamo ai prodotti: salumi, formaggi, vini, mieli, oli. Ed è naturale che sia così. Ma questi prodotti per le feste possono diventare anche preziosi cofanetti, ricchi cesti, confezioni regalo molto particolari. Belle da donare, buone da consumare. Ma non solo.

Ricordo che i nostri vivaisti, oltre a proporre abeti e stelle di Natale di altissima qualità, mettono a disposizione la loro creatività e fantasia per composizioni originali o tradizionali per arricchire la tavola e dare un tocco natalizio alla casa.

Ricordo inoltre la possibilità di donare soggiorni in agriturismo, visite in fattoria didattica, esperienze suggestive come l’aperitivo in vigna, il relax nell’oliveta, la magia di passeggiate in un campo di giaggioli o nella cornice rilassante del bosco. La diversificazione dell’attività agricola, infatti, consente agli imprenditori di sbizzarrirsi in proposte, idee, oggetti, soluzioni capaci di accontentare proprio tutti i gusti”.

“Oltre a regalarci e a regalare qualcosa di speciale e di qualità – aggiunge la Presidente Serena Stefani – contribuiremo a far conoscere il nostro territorio e le sue specialità.

Nello stesso tempo, sosterremo i produttori agricoli che, con il loro lavoro quotidiano, ogni giorno, si impegnano per conservare e migliorare la qualità del paesaggio e dell’ambiente, valori unici e apprezzati, che rendono tanto speciale la nostra provincia.

"Questo l’obiettivo della campagna di comunicazione natalizia e del progetto La Qualità in Tavola, promosso da Cia Toscana in collaborazione con il MASAF, a cui Cia Arezzo collabora in modo convinto, proprio per valorizzare i prodotti a marchio e le realtà dove questi nascono”.