Chiusura del supermercato Pam di Arezzo: incontro decisivo con i sindacati

di Matteo Marzotti

AREZZO - Dall’assemblea con i dipendenti del supermercato Pam di Tortaia al tavolo con l’azienda previsto per la giornata di oggi. La partita dei 25 lavoratori del punto vendita di via Alfieri prosegue, supportati dalle sigle sindacali di riferimento: la Fiscat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs.

L’appuntamento è per questa mattina alle 11.30 per un confronto, faccia a faccia, con la dirigenza del gruppo operante nella grande distribuzione. Al tavolo anche le tre sigle sindacali e i loro referenti all’interno dello store. Un appuntamento che, come detto, arriva a poche ore di distanza dall’assemblea che si è tenuta mercoledì alle 19 a Tortaia, alla quale hanno preso parte i 25 lavoratori (21 a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato) interessati dalla chiusura del supermercato.

Una chiusura che era stata anticipata dalla comunicazione che l’azienda aveva inviato ai dipendenti a inizio dicembre. Difficoltà legate alle vendite, ad un saldo quindi negativo nella gestione del supermercato in quel quartiere, all’interno dell’immobile di proprietà della stessa catena della grande distribuzione. Tra le righe una data da cerchiare in rosso: quella di sabato 11 gennaio, l’ultimo giorno nel quale sarà possibile effettuare la spesa all’interno del punto vendita. Da lì in poi spazio all’inventario e allo svuotamento, come avevano poi aggiunto nei giorni scorsi i rappresentanti delle tre sigle sindacali, al fianco dei dipendenti per i quali all’orizzonte sembrano palesarsi (al momento) due opzioni.

Da un lato il trasferimento in un altro punto vendita della catena che vanta negozi ad Arezzo (Campo Marzio), San Giovanni Valdarno e Sansepolcro, come confermato da Luigi Marciano (Uiltucs). Dall’altra parte c’è invece la possibilità di un incentivo all’esodo per quei dipendenti che sono prossimi alla pensione. Tuttavia la partita è tutt’altra che chiusa o in discesa. Mercoledì sera le sigle sindacali hanno di fatto ascoltato e preso nota delle singole posizioni all’interno del supermercato. Posizioni che saranno passate al vaglio con l’azienda nell’incontro di questa mattina per cercare un punto di incontro, chiedendo magari anche possibili scenari futuri per gli altri punti vendita come ha lasciato intendere la Cgil.

Nel frattempo poi c’è chi si interroga sul futuro di quell’immobile che una volta ospitava al piano superiore negozi, una parrucchiera, un bar con ricevitoria, un’edicola e non solo. Una struttura che dopo l’11 gennaio avrà bisogno di nuovi affittuari o acquirenti per restare viva.