Chiude stanotte il casello Valdarno

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di stasera giovedì 24 alle 6:00 di domani venerdì 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Firenze. Nessuna variazione in ingresso invece per chi procede in direzione Sud verso Roma nè in uscita per chi proviene in quel senso di marcia. In alternativa per chi transita in quel tratto, Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in uscita per chi proviene da Firenze transitare da Incisa Reggello; ed in entrata verso Firenze utilizzare Arezzo. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.