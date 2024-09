Chiude il corpo associato di polizia municipale tra Montevarchi e Terranuova. Chiassai:“scelta definitiva”

Arezzo, 26 settembre 2024 – "E' una scelta che in realtà stavamo maturando da diverso tempo. E da parte della giunta è definitiva". Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, in attesa del consiglio comunale di oggi, ha parlato della decisione di chiudere l'esperienza con Terranuova, che prevedeva un corpo associato di polizia municipale. "Quando ci siamo insediati c'era già questa realtà, che abbiamo voluto valutare attentamente per capire se obiettivamente era una sinergia che poteva portare un valore aggiunto ad entrambi i comuni - ha detto il sindaco - A distanza di 7 anni confermo le mie titubanze. A Montevarchi l'intesa serviva ad avere un agente in più, grazie appunto all'accordo con Terranuova, per predisporre un serale in più a settimana. In realtà noi, dal 2016 ad oggi, abbiamo volontariamente e per scelta assunto un numero di persone che ci ha portato ad essere autonomi rispetto a Terranuova e che ci consente di mantenere gli stessi servizi anche senza il corpo associato". "Con il pensionamento prossimo del nostro comandante - ha aggiunto Chiassai - abbiamo quindi deciso di ristrutturare il servizio. Ci sarà ovviamente il sostituto di Girolami e assumeremo un'altra figura per poter continuare a garantire tutti i servizi attuali senza bisogno del supporto di Terranuova. In questo modo concentreremo le nostre forze e i nostri uomini nel nostro territorio. Sappiamo quanto la sicurezza sia uno dei problemi più attuali e abbiamo bisogno di concentrare i nostri uomini e le nostre donne nel centro storico, nelle frazioni e in tutto il territorio in cui c'è bisogno della presenza della polizia municipale. Pensiamo che l'interesse prioritario di Montevarchi sia questo - ha concluso il sindaco - e la scelta è definitiva. Tra l'altro non ci sono costi aggiuntivi, ma c'è addirittura un risparmio che ci permetterà di assumere altro personale".