Chiostro della biblioteca. Letture musicali: i concerti

L’Associazione Le 7 Note presenta una nuova rassegna di concerti in un luogo simbolico della città: il chiostro della Biblioteca Città di Arezzo. Quattro sono gli appuntamenti di Letture Musicali che animeranno le serate estive a partire da oggi, e a seguire il 26 giugno, 3 luglio e 7 luglio, alle ore 19 nel Chiostro della Biblioteca città di Arezzo. Lo spettacolo d’inaugurazione oggi sarà L’O di Vasari, un tributo al genio aretino di Giorgio Vasari nell’anno delle celebrazioni del 450° anno dalla morte e vedrà protagonisti Luca Provenzani al violoncello e l’attore Samuele Boncompagni. Lo spettacolo si basa su una drammaturgia originale scritta da Boncompagni, basata sugli scritti del Vasari e di autori a lui cari. Un gioco teatrale dove autore e personaggio coincidono. Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani di Johann Sebastian Bach. Il concerto, come l’intera rassegna, è parte del progetto RiCreando Oltre il suono. Sempre oggi, la sede della Scuola di Musica Le 7 Note alla Casa Rossa al Parco del Pionta sarà animata dai master di perfezionamento, rispettivamente in violino e in violoncello, di Virginia Ceri e di Luca Provenzani. I master sono gratuiti e aperti anche ad allievi esterni non iscritti alla Scuola. E’ gradita una donazione a supporto della campagna di crowdfunding “Musica in Ospedale in Streaming” che l’associazione ha lanciato in questi giorni su Eppela (https://www.eppela.com/musicainospedalestreaming). Tornando a Letture Musicali, il secondo appuntamento, mercoledì 26 giugno, vedrà la voce narrante di Alessandra Bedino accompagnata alla fisarmonica di Alessandro Moretti nello spettacolo Bestiario, storie di animali (e di uomini) fantastici. Inaugura il mese di luglio il concerto Dipingendo Bach, tre quadri raccontano una storia, una riflessione sulle fasi della vita dell’uomo in cui musica e pittura dialogano in tempo reale. Il pittore Enrico Guerrini tradurrà in arte visiva le suite per violoncello solo di J.S. Bach, eseguite dal violoncellista Luca Provenzani. Appuntamento conclusivo con il Duo Nami, mercoledì 10 luglio, in Arboreto salvatico - Note, radici, parole. Il duo è formato da giovani violoncellisti recentemente vincitori del concorso Attraverso i suoni, promosso dalla Fondazione Cr Firenze, A.Gi.Mus.