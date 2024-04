Chienni apre la corsa al tris. Tra le priorità lavoro e sociale: "Misuriamoci sulle capacità"

È partita ufficialmente la campagna elettorale di Sergio Chienni, che il prossimo giugno cercherà di ottenere il terzo mandato consecutivo alla guida del municipio di Terranuova Bracciolini. Una sala consiliare con solo posti in piedi per la presentazione della candidatura dell’attuale primo cittadino. Chienni, prima di raggiungere il centro storico, ha visitato la frazione della Badiola al confine con San Giovanni Valdarno. "Abbiamo cominciato dalla Badiola - ha spiegato - per rinnovare l’impegno dell’amministrazione nei luoghi dove c’è bisogno dell’intervento pubblico. Vedere la sala del Consiglio comunale gremita è un segnale importante di entusiasmo al termine di questi dieci anni da sindaco, ma allo stesso tempo rappresenta un impegno a fare ancora meglio".

Nell’occasione il sindaco ha elencato le priorità della coalizione "Insieme per Terranuova", che al primo posto mette il lavoro, poi il sociale e il contrasto ai cambiamenti climatici. "Terranuova è uno dei centri occupazionali più grandi del Valdarno - ha aggiunto - e sono orgoglioso di far parte della storia di amministratori che hanno permesso a questo paese di passare da zona depressa a luogo dove vi lavorano persone provenienti da altre città. Merito degli imprenditori e di coloro che li hanno sostenuti. Punteremo ancora su Valvigna, sull’area artigianale della Penna e sul lavoro di qualità che è presente sul nostro territorio. In dieci anni sono stati investiti 58 milioni di euro per il sociale, un settore che continuerà ad avere la nostra attenzione. Per questo vogliamo creare un centro diurno e la realizzazione del nuovo asilo nido è una delle sfide più belle che completeremo grazie al Pnrr". Infine il proseguimento della riforestazione urbana, con nuove alberature a Paperina, lungo il parco fluviale e nella zona del Lupo.

Oltre al sindaco, durante l’iniziativa hanno preso la parola rappresentanti del Terranuova Basket, del Terranuova Traiana, di Arkadia, Coop21, Fabrizio Bernini di Zucchetti e una dipendente Fimer.

Sull’inedita competizione elettorale che si delinea tra sindaco ed ex vicesindaco, Chienni ammette che questa divisione è stata prima di tutto "un dispiacere personale. Purtroppo in questi mesi tanti segnali davano Di Ponte in approdo verso altre scelte, con alleanze fuori dal nostro perimetro. Ci confronteremo sulla capacità e le competenze per governare".