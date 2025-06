Cherici legge le carriere: "Colomba e Chimera le coppie da battere"

Sarà una Giostra che darà una chiave di lettura importante anche per il futuro dei quartieri e dei binomi da mandare in lizza. Un commento lo dà anche Stefano Cherici, per i quartieristi Bricceca, ex giostratore di Porta Sant’Andrea e questo inverno vicino a diventare allenatore dei cavalieri biancoverdi insieme a Manuele Formelli.

Proprio dal quartiere di San Giusto, quello che meglio conosce, inizia la sua analisi delle prove contro il Buratto.

Cherici, a Sant’ Andrea cambio di cavallo per Saverio Montini, come sta andando con Bianca? Conte Darko cosa gli garantiva in più?

"Le prove dei primi due giorni non mi hanno particolarmente entusiasmato. La cavalla spesso allargava vistosamente e lo metteva in difficoltà. Poi le cose sono molto migliorate. Conteranno molto le ultime correzioni e rifiniture che Montini ha cercato di darle. È ovvio che Conte Darko dava altre certezze sulla lizza, ma Montini ha lavorato tanto anche con Bianca".

Marmorini con Toro Seduto come sta andando?

"È un binomio che non mi dispiace affatto, lo vedo in continuo miglioramento. Si sta creando molta sintonia tra loro".

Passiamo a Porta Santo Spirito. Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci sono ancora i favoriti? È difficile mantenere un livello così alto per tanti anni?

"Mantenere un livello di eccellenza per anni è una sfida in qualsiasi sport, Giostra inclusa. Ma loro sembrano rendere tutto facile. Anche se all’inizio della settimana non hanno brillato, alla fine hanno dimostrato la loro bravura e professionalità. Elia ha lavorato su un nuovo cavallo con un piano ben preciso, e Gianmaria è semplicemente una macchina da guerra".

Cosa ci dice di Porta del Foro? Hanno un nuovo cavallo, Hollywood per Rossi, e un giostratore esordiente, Vitellozzi.

"Porta del Foro ci ha abituato a prove spettacolari, ma quest’anno hanno molte incognite, tra cui un esordiente e due cavalli nuovi. Francesco Rossi è un ottimo giostratore, ma ha bisogno di una vittoria per sbloccarsi. Vedremo cosa riusciranno a concretizzare in Giostra".

Infine, Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi ha cambiato cavallo, passando da Pinocchio a Skate. Come giudica questo cambiamento?

"Skate richiede impegno da parte di Vanneschi, che a volte fatica a essere preciso. È un cavallo molto diverso da Pinocchio e ci vuole tempo per adattarsi. Mi è piaciuto invece Gabriele Innocenti con Romina, hanno fatto delle buone carriere".

Un pronostico secco per la Giostra notturna?

"Credo che Porta Santo Spirito sia la favorita ma vedo Porta del Foro che sta subito dietro".