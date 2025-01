Cherici-Formelli, i biancoverdi puntano sugli ex

Il dopo Martino Gianni nel quartiere di Porta Sant’Andrea ancora non si conosce. E il contratto al nuovo allenatore lo potrà fare solo la nuova dirigenza una volta insediata dopo le elezioni che presto ci saranno in tutti i quartieri. Ma di voci ne stanno circolando tante. E l’ipotesi più probabile è quella che alle scuderie di Peneto torni Manuele Formelli, istruttore di equitazione, ex allenatore di Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Sant’Andrea.

Vincitore, appunto come allenatore, di cinque lance d’oro e quotato prepararatore di cavalli, oltre che di giovani giostratori. Ho fatto debuttare in Giostra a Porta Santo Spirito Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci insieme a Martino Gianni. A Sant’Andrea ha portato all’esordio contro il Buratto Tommaso Marmorini, mentre Saverio Montini l’ha fatto esordire sia nella Prova generale che nella Giostra. Con Davide Parsi e Gabriele Innocenti a Porta del Foro ha fatto il triplete nella prova generale.

Un palmarès di tutto rispetto che ha fatto negli ultimi anni alzare tantissimo le sue quotazioni come allenatore, tanto che di recente è stato contattato anche da Porta Crucifera. A Sant’Andrea sembra che potrebbe essere affiancato dall’ex giostratore Stefano Cherici, vincitore di 10 lance d’oro in biancoverde, e al quale sarebbe affidato il compito di dare qualche dritta in più ai giostratori per riuscire a colpire il cinque. Manuele Formelli e Stefano Cherici hanno tra l’altro lavorato già insieme alle scuderie di Peneto quando ancora il popolare Bricceca giostrava al fianco di Enrico Vedovini e Formelli era il loro allenatore. E se dovesse tornasse sulla lizza anche Stefano Cherici, si assisterebbe anche nelle prossime giostre giostre a bei duelli tra ex compagni di squadra: Vedovini ora a Porta del Foro e il Bricceca forse a Sant’Andrea.

So.Fa.