Che Dio li aiuti: parroci contro tutti. In calendario il derby con i sindaci. Sfida in panchina tra Palazzi e Calori

L’appuntamento è per giovedì 9 maggio. Praticamente a un mese esatto dalla prossima tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali, la rappresentativa dei sindaci (alcuni impegnati anche nella campagna per le amministrative) scenderà in campo contro la Clericus Arretium, vale a dire la squadra di calcio a cinque formata dai parroci aretini. A poco più di un mese dalla sua presentazione la formazione - nata grazie all’idea del presidente del Centro Sportivo Italiano di Arezzo, Lorenzo Bernardini, subito accolta dal vescovo Andrea Migliavacca - si prepara a scendere in campo per una delle prime amichevoli ufficiali. "Sfida accettata – afferma il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli che racconta - ho formato la squadra praticamente durante un viaggio, facendo un po’ di telefonate ho individuato sia chi scenderà in campo sia l’allenatore, Alessandro Calori, ex giocatore di Udinese e Perugia, ma soprattutto grande amico".

E a proposito di allenatori non è certo da meno quello della Clericus Arretium visto che si tratta di Mario Palazzi, ex calciatore di Arezzo, Reggiana, Livorno e Mantova, vice di Serse Cosmi ad Arezzo, Perugia, Genoa, Udinese, con esperienza anche a Foligno, San Giovanni Valdarno, nel vivaio dell’Arezzo e con la Baldaccio Bruni. L’appuntamento sarà sulla nuova struttura di Cozzano, su un campo da calcio a 5 di ultima generazione, con il calcio di inizio che sarà affidato alle 15.30 al vescovo Migliavacca in persona. Poi spazio alla sfida tra i "suoi ragazzi" come ad esempio Fra Marco Cherubino e don Lessly. Con loro anche don Salvatore Scardicchio, parroco di Ponticino, Pieve a Maiano, Laterina e Casanuova, ma anche promotore e soprattutto presidente del Kerigma, formazione iscritta ormai dall’estate del 2018 al campionato di Terza categoria dove chi gioca lo fa solo per il puro gusto di scendere in campo la domenica tra amici. Da presidente a calciatore insieme agli altri religiosi il passo è breve soprattutto per un’amichevole in vista delle prossime uscite dove il calcio sarà la scusa per stare insieme e organizzare iniziative benefiche.

Matteo Marzotti