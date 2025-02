Cgil, nuovo segretario. Eletto Pietro Curto

Nuovo segretario per lo Spi Cgil di Montevarchi. Il direttivo ha eletto all’unanimità Pietro Curto che succede a Gianna Vestri per anni al vertice del sindacato pensionati montevarchino, la più grande lega della provincia di Arezzo. La nomina si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dei dirigenti provinciali dell’organizzazione e dei segretari Spi di San Giovanni e Terranuova tutti concordi nel sottolineare il significativo contributo di Vestri in termini di impegno e professionalità prima come delegata all’interno del calzaturificio Lamos e poi appunto come referente dei pensionati. Ne raccoglie il testimone Cutro, che si è messo subito all’opera per organizzare assemblee pubbliche e dibattiti dedicati ai 5 referendum promossi dalla Cgil per i quali si voterà a primavera.