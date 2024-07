“Certe Notti” a San Domenico, Sarri: “Felici della risposta della città”

Arezzo, 9 luglio 2024 – “Siamo davvero felici per la risposta entusiasta e generosa della città che ancora una volta ha dimostrato il proprio affetto per Casa Thevenin.

Sono state davvero tante le persone che durante la settimana hanno partecipato agli appuntamenti diversi proposti dal programma del festival che ha animato la bellissima piazza San Domenico.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo garantendo un'offerta di spettacolo, intrattenimento, musica, cultura in grado di avvicinare e rispondere agli interessi più vari.

Grazie ai tanti collaboratori che ne hanno curato l'organizzazione nei dettagli, agli sponsor e all’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune per il prezioso sostegno”.

E' soddisfatto il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri per l'ottima riuscita del “Certe Notti a San Domenico”, festival che dal 1 al 6 luglio ha animato uno degli angoli più suggestivi del centro storico, palcoscenico per sei giorni di incontri ed eventi, come sempre, per Casa Thevenin, con una finalità benefica, ovvero quella di dotare la piazza di un defibrillatore DAE e di sostenere le iniziative dell'Istituto.