Certe Notti a San Domenico. Il festival per il Thevenin

Dal 29 giugno al 6 luglio torna il festival per Casa Thevenin. Appuntamento con "Certe notti. San Domenico Festival" settimana all’insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà arrivata alla terza edizione. In scena spettacoli di musica, teatro, letteratura, spettacolo, giochi, che per un’intera settimana animerà una delle piazze più suggestive del centro storico della città unendo il divertimento e lo svago alla solidarietà. "Il successo ottenuto lo scorso anno ci ha convinto a riproporre un evento che anche per questa edizione manterrà la propria caratteristica di varietà di proposte per rispondere ai gusti di pubblici diversi – ha detto il presidente Sandro Sarri - Stiamo ultimando un bellissimo programma che siamo certi porterà in piazza tantissime persone, pronte a fare festa con Casa Thevenin". All’interno del cartellone anche la prima ufficiale con Zenzero Off di "Una storia vera": pensieri-poesie dalla realtà nel nuovo libro di Andrea Bindi. La presentazione mercoledì 2 luglio alle 21 in piazza San Domenico. Il nuovo libro del "pompiere poeta" che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico con l’opera di esordio "Inquieto vivere", libro che lo ha proiettato con successo nel panorama letterario nazionale. Con "Una storia vera", Andrea Bindi conferma e approfondisce la sua caratteristica fatta di liriche ispirate alla quotidianità, alle emozioni vissute nel suo lavoro di vigile del fuoco, alle sue esperienze personali e ai pensieri che scorrono sotto la superficie dell’agire. Le sue storie, le sue poesie, intime e dirette, intense ed emozionali trasportano il lettore dentro uno sguardo autentico e a volte crudo sulla realtà.