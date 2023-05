Centro Servizi Nuovo punto per Giovi e Ponte alla Chiassa

Un nuovo Centro Servizi per gli abitanti di Ponte alla Chiassa, di Giovi e delle località limitrofe. Ad averlo istituto è l’associazione "Pietro Nenni" che ha coinvolto Acli e Legambiente in un progetto volto a costituire un punto di riferimento a livello locale in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale. Tra i servizi Patronato Acli e assistenza fiscale Caf. La sede in località Ponte alla Chiassa 73. Il Centro Servizi attivo il primo giovedì di ogni mese dalle 16.30 alle 19.30 e il terzo giovedì di ogni mese dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.