"Centro, pronti alla svolta". Tanti, l’idea per Arezzo

Se le amministrative hanno un passo più sprint, le europee camminano senza fretta. Almeno finora. In sintesi, il "sentimenti" alla vigilia del voto nella maratona elettorale che impegna Lucia Tanti, al timone del assembramento centrista Noi Moderati nella doppia partita, per Strasburgo, al fianco del sindaco Ghibellini, e nei comuni al voto per sostenere i candidati sindaco del centrodestra. Il progetto che in questa tornata sta nel campo del centrodestra e promette di consolidarsi, è quello di "una federazione di centro con Forza Italia: arriviamo già insieme al voto europeo. Un progetto nel quale ho sempre creduto", spiega la vicesindaco Tanti che ne sottolinea la valenza al’interno della coalizione. "È l’inizio di un nuovo blocco moderato dentro il centrodestra" analizza e proietta la visione alle prossime sfide elettorali, quelle già dietro l’angolo: le regionali nel 2025 e a seguire la partita per le comunali ad Arezzo. Tanti non ci gira intorno: "Lupi e Tapani hanno ribadito che il progetto che ci vede insieme in Europa, non è un cartello elettorale ma il primo passo di un percorso federativo strutturato tra due soggetti, peraltro già presente ad esempio in Lazio e in Basilicata". Da qui disegna la traiettoria in chiave aretina: "La federazione è aperta ai civici, non a caso i sindaci Ghibellini, Brugnaro insieme a Scajola hanno sottoscritto l’intesa in chiave Ppe chiesta da Tajani. Spero che questa piattaforma di centristi, civici e Fi sia la base della prossima sfida per Arezzo".

Lucia Bigozzi