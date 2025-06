Centri estivi. Ampliati orari e offerta

"Pacchetto Estate 2025" per i bambini di Foiano della Chiana. Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale, mira a potenziare i servizi per i bambini nel periodo estivo. È stata prevista l’estensione dell’orario dei nidi e delle scuole dell’infanzia: in questo caso, i servizi educativi saranno attivi, come avviene da anni, anche nel mese di luglio, ma con orari ampliati per venire incontro alle esigenze lavorative delle famiglie. Grazie alla collaborazione con associazioni e privati, l’offerta dei centri estivi è stata potenziata e il contributo comunale sarà esteso per tutta l’estate, da giugno a settembre. "Queste azioni non sono semplici misure organizzative – conferma il Sindaco Jacopo Franci – ma un modo per dire alle famiglie: non siete sole. Foiano c’è, ascolta e risponde. Lo facciamo con servizi, con risorse, con attenzione. Crediamo che una comunità solida si costruisca partendo dai più piccoli e restando vicini a chi ogni giorno cresce e educa i cittadini di domani". In questa occasione il primo cittadino annuncia anche che le domande per i nidi d’infanzia sono state tutte accolte. "Nessuno è rimasto fuori. Un risultato significativo che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel garantire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Grazie a un’attenta pianificazione e all’ottimizzazione delle risorse, oltre 60 bambini potranno frequentare i nidi comunali. L’accoglimento di tutte le domande di iscrizione e l’ampliamento dei servizi estivi rappresentano un passo importante verso una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni dei cittadini. Continueremo su questa strada, convinti che investire nell’infanzia significhi costruire un futuro migliore per tutti".