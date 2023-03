Cento giorni a luci spente Provincia in stand-by alla scadenza fatidica Volano falchi e colombe

di Alberto Pierini

Cosa farete nei primi cento giorni? Niente. Nessuno ha mai avuto il coraggio di rispondere così alla classica domanda da campagna elettorale. Ed è un peccato, perché i più avrebbero preso la novità come uno stimolo per il voto. Solo la Provincia per ora ha il coraggio di rispondere così: ma con i fatti. Non perché chi governa ora sia peggio di chi c’era prima, o almeno è tutto da dimostrare, o perché il consiglio si sia improvvisamente sciolto come neve al sole pallidino d’inverno.

Ma semplicemente perché ancora non si è capito chi governi. "In Provincia decide il presidente" aveva detto Polcri nell’ultimo consiglio, con un certo pugno duro. Però nei fatti di una maggioranza ha bisogno: e il suo problema, paradossale, è che ne ha due e ancora non sa decidersi su quale scegliere.

O meglio si è deciso, con una lettera ai consiglieri della ex maggioranza di Silvia Chiassai: li aveva invitati tutti per ieri, non ci son o andati. Spregio? No, un "conclave", nel quale loro e i leader di tutti i partiti di centrodestra si sono riuniti per ore. Avvisando cortesemente Polcri del ritardo, a caccia di una linea comune.

Nelle stanze volano falchi e colombe. I primi, lo hanno fatto spesso e volentieri Fratelli d’Italia e la Lega, puntano i piedi, le seconde fanno da pontieri. M’ama, non m’ama? No, in ballo c’è un più pragmatico tentativo di non far scivolare la Provincia tra le braccia del centrosinistra.

Che alla fine Polcri, anche se non all’unanimità, lo ha votato, nelle elezioni indirette del 18 dicembre. Ma da allora è in finestra. In finestra per capire le oscillazioni del suo, pur anomalo, "alfiere": studiando da sinistra i movimenti che tutti gli altri studiano da destra.

Ecco la sintesi dei primi cento giorni, la fatidica scadenza di qualsiasi piccola o grande elezione. Non è tutto qui, chiaro. Perché i funzionari e i dipendenti lavorano, perché alla fine la macchina va avanti più o meno lo stesso, perché i molteplici doveri dell’ente vengono rispettati. Ma le energie politiche non vanno nei programmi o negli investimenti ma fatalmente nella strategia politica, tra tentativi bipartisan sistematicamente falliti e "case dei comuni" dal tetto pericolante.

Così dal 18 dicembre, il giorno nel quale Polcri, con un cambio di passo da scattista, aveva bruciato tutti, vincendo una sfida che pareva proibitiva. Ora l’ultima ripresa: con il centrodestra chiamato a dargli una risposta, sì o no e palla al centro. Fino a ieri fioccavano più le condizioni che le adesioni. Ma oggi è un altro giorno, venerdì si vota il bilancio. Cosa farà Polcri nei secondi cento giorni?