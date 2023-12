Cent’anni con il cuore amaranto. Un libro tra immagini e racconto nel regalo de La Nazione ai lettori

"Il calcio ci insegna a fare squadra, e anche questo volume nasce proprio da un gioco di squadra, quello di una redazione". Sono le parole di Federico D’Ascoli, capocronista de La Nazione, con le quali ha voluto presentare l’ultimo progetto editoriale in ordine di tempo de La Nazione: "Un secolo di Arezzo". Un volume che domani - sabato 16 dicembre - sarà in edicola in abbinamento omaggio al nostro quotidiano. "Il ringraziamento da parte mia, della direttrice Agnese Pini e del vice direttore Luigi Caroppo va a tutta la squadra che ha lavorato per questo progetto - ha sottolineato Guglielmo Vezzosi, responsabile delle iniziative speciali de La Nazione - grazie ai partner di questa iniziativa sarà possibile regalare domani ben 4mila copie. Merito anche della redazione di Arezzo, dell’attaccamento ai valori e alla tradizioni di una città come Arezzo che ha voluto festeggiare questo anniversario per raccontare la storia della propria squadra e guardare anche al futuro".

Un lavoro che porta la firma dei colleghi Andrea Lorentini e Luca Amorosi per i testi, di Bruno Tavanti, Daiano Cristini e Alessandro Falsetti per le foto, oltre alla collaborazione del Museo Amaranto. "Un grazie alla responsabile marketing Silvia Ribani, al responsabile commerciale Marco Agnolucci - ha aggiunto Federico D’Ascoli - e a Fabio Valdambrini, fumettista con il cuore amaranto appassionato di divise da gioco che ha contribuito con la sua opera a rendere particolare questo volume con una carrellata di maglie inedite. E poi un pensiero a mio padre, Mario: giornalista con il cuore amaranto a cui ho dedicato questo libro". Impossibile però parlare del volume sul Centenario, con all’interno scatti di sfide memorabili, e non pensare ad un derby come quello con il Perugia dietro l’angolo o alla festa promozione dello scorso aprile. "Stavo guardando alcune foto e poi mi sono soffermato su quelle della passata stagione, della vittoria del campionato - ha confessato Andrea Settembrini, capitano del Cavallino - sono tornato a casa dopo 13 anni ed essere il capitano della mia squadra del cuore, quella della mia città, è solo motivo di grande orgoglio". E in attesa di scrivere altre pagine di storia domani l’appuntamento è in edicola, anzi nelle edicole della provincia di Arezzo, dove il volume sul centenario del Cavallino sarà in abbinamento omaggio con il nostro quotidiano.

Matteo Marzotti