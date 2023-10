"Cellul-Art". Installazione perenne al Mumec

AAA vecchi cellulari cercasi. Obiettivo creare un nuovo allestimento al Mumec. E’ l’iniziativa nata grazie a "Cellul-Art, il cellulare con 3 R: Riduci, Riusa, Ricicla". "A tutti gli amici del Museo dei Mezzi di Comunicazione, siamo felici di introdurvi il nuovo progetto targato Mumec, realizzato con il contributo del Comune di Arezzo, la collaborazione di Regione Toscana e i Club per l’Unesco di Arezzo, Firenze e Torino: "Cellul-Art, il cellulare con 3 R: Riduci, Riusa, Ricicla". L’iniziativa ha visto il suo avvio nella primavera di quest’anno con una mostra allestita nelle sale museali sull’evoluzione della telefonia, ma non solo! La volontà del Mumec è quella di creare un processo di cittadinanza attiva e consapevole sulla tematica ambientale dell’inquinamento relativo all’accumulo inarrestabile di questa tecnologia". In che modo? Attraverso una raccolta di cellulari presso la sede espositiva del museo in via Ricasoli 22 ad Arezzo. "Fino a dicembre 2023, infatti, il Mumec vi invita a consegnare i vostri vecchi cellulari presso la nostra sede in via Ricasoli, 22 nel Palazzo Comunale di Arezzo; il momento sarà anche occasione per usufruire di una visita libera e gratuita al Museo ed alla mostra Cellul-Art". A conclusione della raccolta, il 2 dicembre, i cellulari saranno collocati in un cubo in plexiglass, in una stratificazione e installazione permanente.