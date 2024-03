Celebrazioni, maratone a tavola ed eventi. I mille volti di una domenica di passione

di Angela Baldi

La Pasqua si accende delle sue mille celebrazioni. La giornata di festa sarà l’occasione per concedersi una pausa dalla frenesia della vita di tutti i giorni e incontrare amici e parenti, magari davanti ad una tavola imbandita. Oppure approfittarne per fare i turisti in città tra le mille esposizioni aperte. Per chi crede è il giorno della resurrezione dopo la settimana Santa e porta con sé sante messe e celebrazioni suggestive in ogni angolo della provincia.

COL VESCOVO Il giorno di Pasqua le celebrazioni presiedute dal vescovo Andrea Migliavacca si svolgono stamani alle 10.30 in Duomo ad per il Pontificale che sarà anche in diretta su Tsd e oggi pomeriggio alle 18 nella Concattedrale di Sansepolcro.

LA PROCESSIONE Il Martedì di Pasqua il Presule presiederà alle 18 presso la Collegiata di Foiano della Chiana la Messa e la processione del Cristo Risorto un evento seguito da Radio Incontri.

LA VERNA Al santuario francescano de La Verna oggi le Sante messe saranno alle ore: 8, 10, 11, 12,25, 16, 17 e domani lunedì 1 aprile alle: 8, 10, 11, 12,15, 16 e 17. Al rifugio del refettorio del Pellegrino oggi si svolge anche il pranzo di Pasqua su prenotazione.

ROMENA Alla Fraternità di Romena presso la Pieve di San Pietro a Romena oggi alle 7 ci sarà la Santa messa di Pasqua, domani 1 aprile spazio invece alla Festa di Romena. Alle 11 Pasquetta con la messa del vescovo di Fiesole Stefano Manetti, alle 14,30 animazione col giocoliere Gunter Rieber, alle 15,30 i 25 anni della Compagnia delle arti di Romena si festeggiano con uno spettacolo testimonianza, mentre alle 17,30 ci sarà il saluto di Luigi Verdi.

DI CORSA L’appuntamento in questo caso è per domani e in città: con la Parcocorsa. Ovvero la corsa tra i parchi per smaltire le abbuffate di giornata.

A TAVOLA A casa o nei tanti ristoranti della città con il menù della tradizione: spinaci, carciofi e asparagi e poi crostini neri con patè di fegatini, uova sode e salame. Tra i dolci colombe e uova di cioccolato ma anche panine dolci e salate.

AFFRESCHI Conclusi i lavori di manutenzione la Cappella Bacci all’interno della basilica di San Francesco, che conserva uno dei capolavori della pittura del Rinascimento, ha riaperto al pubblico. Gli affreschi di Piero della Francesca e il ciclo della Leggenda della Vera croce tornano ad essere nuovamente visitabili da terra. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione e revisione conservativa che, tra la fine di gennaio e gli inizi di marzo, hanno interessato il ciclo di dipinti murali della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, la Croce dipinta della fine del Duecento e la finestra vetrata della Cappella. Smontati i ponteggi, adesso sono riprese le visite ordinarie con un boom di prenotati.

MUSEI Casa Bruschi organizza aperture straordinarie a Pasqua e Pasquetta: appuntamento oggi e domani alle 11 e 15 con la visita guidata alla mostra "La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa".