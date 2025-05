Ceccarelli e Eaut: "Nel Cda nostri rappresentanti

Nella giornata di lunedì scorso, il consiglio regionale della Toscana ha espresso parere favorevole - ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello statuto regionale - al bilancio di Ente Acque Umbre Toscane (Eaut), confermando l’efficienza e la solidità di una realtà che da anni svolge un ruolo strategico nella gestione delle risorse idriche a cavallo tra Toscana e Umbria. "Eaut – ha dichiarato il capogruppo del Pd, Vincenzo Ceccarelli – si conferma un modello virtuoso di gestione pubblica, con bilanci in attivo e una capacità progettuale che ha permesso di intercettare importanti risorse, investite per migliorare l’adduzione dell’acqua in aree cruciali come la Valdichiana e la Valtiberina". L’ente gestisce infrastrutture fondamentali come la diga di Montedoglio, garantendo un servizio essenziale per l’agricoltura e l’uso idropotabile. "Tuttavia – prosegue Ceccarelli - devo sottolineare la reiterata mancanza da parte del Ministero dell’Agricoltura di una risposta che i territori attendono da anni. Le Regioni Toscana e Umbria, attraverso i propri assessori e rappresentanti, hanno formalmente richiesto l’ampliamento del consiglio di amministrazione di Eaut per includere due rappresentanti del territorio della Valtiberina, uno per la parte toscana e uno per quella umbra. Questa richiesta di ampliamento a spesa invariata è rimasta senza risposta da parte del ministero: un silenzio istituzionale che non possiamo più tollerare. È inaccettabile – ha aggiunto Ceccarelli – che un territorio così direttamente interessato non abbia voce nel consiglio di amministrazione di un ente che incide profondamente sul suo sviluppo economico e ambientale".