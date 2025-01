C’è il Circo Capovolto. Storie di nomadi e rom

Questa sera alle 21 al Teatro Virginian di Arezzo, va in scena "Il Circo Capovolto" di e con Andrea Lupo diretto da Andrea Paolucci. Un vortice in cui memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Uno spettacolo commovente e travolgente. Favola, confessione, epopea familiare, Storia collettiva. Due storie parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite “a parte”.

Branko, rifugiatosi in Italia, porta con sé dieci scatoloni contenenti quel che rimane del famoso Circo ereditato da suo nonno, che ha dovuto bruscamente interrompere la sua attività durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ne hanno sterminato tutti gli artisti. Branko non sa che farsene di questa eredità pesante ed ingombrante. Ma nel campo trova un gruppo di bambini curiosi che lo obbligano a raccontare la storia di quel circo, che è la storia della sua famiglia e che è in sintesi la storia dell’Europa da cui tutti discendiamo.

Si chiama Party Time, ed è una festa la nuova stagione del teatro Virginian di via de Redi ad Arezzo diretto da La Filastoccola e Daniele Marmi. Dopo Il circo capovolto in scena stasera, la stagione prosegue il 29 gennaio alle 21 con Teatro delle Temperie di e con Andrea Lupo, arriva Blu. Il colore della felicità il 2 febbraio alle 17. Lo spettacolo è un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti. 5 Minuti va in scena il 20 febbraio alle 21 con Teatro del Cerchio in scena Mario Aroldi e Gabriella Carrozza. Molto dolore per nulla è in programma il 5 marzo alle 21 di e con Luisa Borini. Un racconto intimo e autoironico, tra la profondità del monologo e la leggerezza della stand-up comedy. Torna il teatro ragazzi con La bella e la bestia il 9 marzo alle 17, ovvero una rosa non è solo una rosa con Enza De Rose, Giulio Settimo, Francesco Godina. Don Chisciotte di Nata con Cinzia Corazzesi e Andrea Acciai, Storie di latta e di lotta sarà al Virginian il 6 aprile alle 17. Un omaggio al capolavoro di Cervantes raccontato da un Aartista alla ricerca dell’ispirazione. La locandiera il 10 aprile alle 21 con Noemi Apuzzo, Vittorio Camarota, Adriano Exacoustos, Nicolò Parodi. Una delle commedie più belle di Goldoni, al centro della quale sta l’auto derterminazione del sesso femminile. Poi Boca Storia di genovesi, anarchici e calciatori l’8 maggio alle 21 di e con Giorgio Castagna, il racconto dei migranti liguri che arrivano a fine‘800 nel quartiere della Boca.