C’è ancora tempo per compilare il sondaggio sulla sanità

Arezzo, 3 gennaio 2025 – C’è ancora un mese di tempo per partecipare al sondaggio che vuole misurare la percezione che gli aretini hanno sui temi della sanità e in particolare del San Donato.

Realizzato dalla Fondazione Arezzo Comunità insieme al Calcit, il sondaggio è disponibile fino al prossimo 31 gennaio 2025, sul sito della stessa Fondazione.

Compilarlo è semplicissimo: basta collegarsi al link (anche da smartphone) e rispondere in maniera anonima a poche semplici domande, finalizzate a far emergere quali sono le questioni più “calde” che stanno a cuore ai cittadini.

I dati raccolti saranno poi elaborati e resi noti nei prossimi mesi e racconteranno di come gli aretini vivono questo momento di grande cambiamento per la sanità, e quali sono le priorità che gli stessi cittadini dettano alla politica.

Sono tanti i temi aperti e, proprio per questo, la Fondazione Arezzo Comunità invita i cittadini a far sentire la propria voce così che le scelte da intraprendere per il futuro siano figlie di un percorso di partecipazione. Bastano pochi minuti: confidiamo infatti nella collaborazione di tutti.