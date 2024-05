Cavriglia e Bucine verso il voto. Ecco le nuove liste dei candidati. Confronti al via insieme ai progetti

di Marco Corsi

Manca meno di un mese al voto e i candidati scendono in campo in maniera massiccia. Mercoledì sera, alla Sala Poggi di Castelnuovo dei Sabbioni, è stata presentata la lista di "Insieme per Cavriglia", che appoggia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "Freschezza, entusiasmo, competenza, esperienza, progetti ambiziosi e voglia di mettersi a servizio della propria comunità", hanno detto alla folta platea uomini e donne scersi in campo. A fare gli onori di casa è stato lo stesso Sanni. Poi, nel corso della serata, le testimonianze di alcuni giovani cittadini del Comune appartenenti alla società civile: Silvia Del Riccio, Michela Del Cucina, Chiara Badii, Francesca Fedele, Gianluca Barchielli, Bernardo Trefoloni e Luciano Della Valle. Il candidato sindaco ha poi illustrato i punti salienti del programma con cui si presenterà davanti agli elettori: attenzione al sociale, ai meno abbienti, alla politica tariffaria bassa, all’ambiente, al lavoro, alla sanità e alla centralità delle opere strategiche che l’amministrazione comunale sta perseguendo: il tunnel del Porcellino, il recupero dell’area mineraria, il recupero del borgo di Castelnuovo d’Avane, l’ospedale di comunità a Bomba, l’ampliamento del campo da golf e la realizzazione del Parco dello Sport. Tolto il velo anche alla lista "Sviluppo Comune", che vede candidato sindaco, nel Comune di Bucine, Emiliano Taranghelli.

"La nostra lista civica è orientata a politiche amministrative che mettono al centro lo sviluppo, sia economico che del benessere dei cittadini – ha detto Taranghelli – Un’amministrazione che si pone allo stesso livello dei cittadini mettendo come elemento essenziale quello della democrazia, della partecipazione e della trasparenza. La partecipazione – ha aggiunto – è posta tra i primi scopi del programma amministrativo, basato sull’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini sulla condivisione delle scelte più importanti del governo locale. La democrazia non si esaurisce nel voto, ma significa partecipazione attiva dei cittadini alle scelte che riguardano il governo locale. Sarà stabilito e mantenuto un rapporto continuativo tra amministrazione e cittadini, attraverso periodiche assemblee da tenersi nelle varie frazioni, incontri tematici e consigli comunali aperti".