Diritti, inclusione, ambiente, cultura, arte e sport sono i temi dei progetti proposti dal Comune di Cavriglia per ampliare l’offerta formativa per gli studenti. Tra le iniziative il coro in lingua dei segni, che proseguirà il percorso "Il dire e il fare" con Arci Valdarno per valorizzare le comunità educanti e "Il bosco didattico" in collaborazione con Unicoop Fi per scoprire la natura.