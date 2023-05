Cavazzano, il fuoriclasse Disney "Preferisco Paperino: mi somiglia"

È considerato uno dei più celebri e innovativi disegnatori di fumetti al mondo. Giorgio Cavazzano da oltre 50 anni racconta le avventure del mondo Disney con la sua infallibile matita.

Sarà la guest star della prima edizione di Cortona Comics con tanto di una personale e un premio speciale.

Cavazzano, lei è l’ospite d’onore. Emozionato?

"Noi amiamo fare il nostro lavoro e sono felice che ci siano occasioni per poterlo raccontare anche ai tanti visitatori che verranno. Ringrazio gli organizzatori e in particolare Umberto Sacchelli che è il mio collega di lavoro che ha fatto nascere questa opportunità. Sarà anche un’occasione per rivedersi tra colleghi e amici".

Riceverà anche un premio dedicato a Jacovitti a 100 anni dalla nascita. La lusinga?

"È un altro motivo di profonda soddisfazione ed è un altro grande gesto da parte degli organizzatori. Io conobbi Jacovitti molti anni fa durante un Lucca Comics. Abbiamo condiviso la bellezza del nostro lavoro oltre al rispetto e il piacere dei lettori. Un’amicizia che è durata fino alla fine".

Oltre al premio a Cortona Comics ci sarà anche una mostra con oltre cento tavole che ripercorrono il suo lavoro. Cosa dobbiamo aspettarci?

"Sono certo che Francesco Verni, curatore della mostra, avrà fatto un ottimo lavoro. Sarà in parte una sopresa anche per me".

Tra i suoi disegni ci sarà anche un cortonese illustre, Jovanotti, caricaturato da papero…

"Spero che passi in mostra a vederle di persona, lo aspetto con molto piacere".

Qual è il personaggio Disney che ha disegnato con più piacere nella sua carriera?

"Quello che mi somiglia di più è Paperino, naturalmente. C’è anche un altro personaggio che amo ma che, ahimè, non posso imitare nella vita: Paperon de’ Paperoni. Lui si tuffa nel denaro, io mi devo accontentare di una doccia".

Il fumetto come è entrato nella sua vita?

"La passione me l’ha trasmessa mio cugino Luciano Capitanio, disegnatore di fumetti. Ho cominciato a muovere i primi passi con lui carpendo i segreti del mestiere. L’esordio nel 1967".

C’è un personaggio che ha sempre amato ma che non ha mai disegnato?

"Uno tra tutti? Cocco Bill dell’indimenticato Jacovitti".

Laura Lucente