Cauthamente porta Cortona nello spazio

Torna a Cortona il Festival della Scienza Cauthamente. Divulgatori online, professori universitari, ricercatori, scrittori e artisti si ritroveranno nella città etrusca dal 10 al 13 ottobre per osservare la scienza da ogni punto di vista. Quest’anno il tema portante, che coinvolgerà anche le mostre e l’allestimento, sarà l’Universo. La terza edizione del format nato dalla pancia dell’associazione Cautha, trova spazio ancora una volta al centro convegni Sant’Agostino che per l’occasione si trasforma in un luogo dove le generazioni si incontrano e dialogano sulla scienza con alcune delle figure più importanti del settore nel panorama nazionale. Non mancheranno i laboratori tenuti dai ragazzi degli istituti superiori Luca Signorelli, Angelo Vegni, Giovanni da Castiglione, Guido Marcelli e Tito Sarrocchi, che nelle sale intorno al chiostro offriranno esperimenti, interventi, attività interattive per tutti i 4 giorni. Tra le chicche in programma una mostra in collaborazione con Theatrum Mundi che porterà a Sant’Agostino 60 foto della Nasa (in collaborazione con Cortona On The Move) e cinque meteoriti, di cui uno potrà essere toccato direttamente dal pubblico in visita, e un autentico frammento di Luna di 603 grammi rinvenuto nel marzo 2017 nel Deserto del Sahara. La mostra sarà allestita all’interno dell’auditorium. L’auditorium ospiterà gli interventi di importanti accademici e celebri divulgatori online, con i contributi fattivi di Fondazione Deloitte, A Spasso con lo Scrittore, Lions Club Cortona Valdichiana Host e Factory Dardano 44, che porteranno rispettivamente l’astrofisica Edwige Pezzulli, la scrittrice e professoressa Laura Fabris, il professor Andrea Prencipe, fino a giugno di quest’anno rettore dell’università Luiss Guido Carli e la sociolinguista Vera Gheno. La collaborazione con l’Università di Siena porterà poi a Cortona l’intervento di Chiara Mocenni, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena, e Elisabetta Bartoli, direttrice del centro internazionale Medioeva.

Dall’Università di Perugia il professor Emidio Albertini, che con Anna Meldolesi parlerà di DNA, tra gli enti patrocinanti anche la Scuola Normale Superiore di Pisa. Molti i nomi celebri dei divulgatori online, come Quantum Girl, Giacomo Moro Mauretto (alias Entropyforlife), Luca Perri (Astrowikiperri), Luca Romano (Avvocato Atomico), con attenzione anche al giornalismo scientifico, portato al festival da Marco Merola, ideatore di Adaptation e da Roberta Villa. Tra gli ospiti anche l’archeologo i cortonesi Paolo Giulierini, già direttore del Mann, e Maria Angela Franceschini, ricercatrice e scienziata.

Laura Lucente