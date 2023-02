Cattivi odori, interviene anche la Asl: “Dannosi per la salute”

bonifica

Arezzo, 23 febbraio 2023 – Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea al Circolo di Chiani, per dare aggiornamenti sugli odori molesti che da tempo creano disagio agli abitanti di molte frazioni. Nell’ultimo anno si sono susseguite segnalazioni dei cittadini, poi la creazione di un comitato che si è riunito l’ultima volta il 17 febbraio. Sotto la lente tutto ciò che le Istituzioni stanno facendo per risolvere il problema.

“Asl e Arpat, dopo vari incontri coi rappresentanti del Comitato C.a.s.p. e Comune, hanno scritto una dichiarazione indirizzata ai cittadini e inviata via Pec al Comitato, specificando le azioni che intraprenderanno per risolvere la situazione odori molesti che affliggono da mesi numerose frazioni aretine, ma anche i ruoli delle parti in causa – spiegano i cittadini - Pur in assenza di normativa regionale sui limiti delle emissioni, le numerose segnalazioni hanno costretto le Istituzioni a farsi carico del disagio. I tecnici si sono impegnati ad accertare la provenienza del cattivo odore e a risolvere il problema”.

"Si ritiene – scrive la Asl - che la percezione di odori sgradevoli per periodi prolungati possa definirsi un pericolo per la salute incidendo sul benessere psichico e generando ansia, depressione, disturbi del sonno, irritabilità, tosse, irritazione di vie respiratorie e occhi, mal di testa, nausea”. In attesa degli approfondimenti Arpat, Asl ha inviato una nota al Comune chiedendo una rilevazione olfattometrica.