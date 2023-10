Castello di Porciano a nuova vita. Famiglia americana lo acquista. Eventi, visite e ora un ristorante

Questione di feeling. E’ questa la molla principale che ha spinto Martha Specht a vendere il castello di Porciano - magnifico esempio di torre-palazzo dell’XI secolo che svetta con la sua merlatura guelfa su un poggio alla sinistra dell’Arno - ad una coppia di giovani americani approdati per caso in Casentino dal Colorado e dalla North Carolina: Molly Conti e Will Volker, i quali, nel 2011, convolati a nozze al Castello di Poppi, scelsero poi la magnifica cornice di Porciano per una grande festa con parenti ed amici arrivati oltreoceano. E fu amore a prima vista ma anche senso di rispetto conservativo verso quel monumento storico (oggi parte della Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Toscana) che rappresenta uno dei primi insediamenti dei conti Guidi nella vallata.

Si trattò di un ‘comune sentire’ con Martha e con i suoi genitori, Flaminia Goretti de’Flamini e George Specht, i quali nel 1963 diedero avvio ai grandi lavori di ristrutturazione e restauro che trasformarono la torre da rudere inagibile ad uno dei castelli più belli e iconici del Casentino. Così la vendita nel dicembre 2021 è stata vissuta quasi come un passaggio di consegne da Martha Specht a Molly e Will, i quali trasferiti in Toscana con i loro figli Liam e Daisy di nove e sei anni, hanno preso da subito a cuore la conservazione e valorizzazione di un patrimonio artistico e culturale inestimabile, come il castello di Porciano con il suo museo (inaugurato nel 1978 e facente parte dell’Ecomuseo del Casentino) e il pittoresco borgo sottostante con i suoi vicoli lastricati e le sette antiche case sul tracciato dell’antica cinta muraria del castello, perfettamente restaurate ed arredate con gusto country-chic, dove poter trascorrere weekend fuori dal tempo immersi nella natura. "Al castello abbiamo voluto mantenere gli stessi arredi, disposizione e funzionalità degli spazi, con gli ambienti museali visitabili al pianterreno e primo piano e le sale ai piani più alti che apriamo, su prenotazione, per eventi privati, spettacoli, convention e per vacanze di charme, cultura e relax in Toscana" spiega Molly Conti, insegnante di italiano negli Stati Uniti. "Il castello fra il primo maggio e il 31 ottobre è visitabile tutte le domeniche dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 e negli altri mesi su richiesta", prosegue Molly. “Ma c’è di più: da mercoledì (25 ottobre) apriremo anche "Il Fienile", il primo ristorante a Porciano con piatti tipici della cucina casentinese, che sarà prenotabile dal mercoledì al sabato per cena e la domenica per pranzo (email: [email protected]; tel.350 5867479)”.