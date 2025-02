Castelfranco Piandiscò. Proseguono i lavori sul borro di Rantigioni

Arezzo, 02 ottobre 2021 - Proseguono i lavori nei cantieri di Faella e Vaggio per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico a Castelfranco Piandiscò. Ieri pomeriggio c’è stato un sopralluogo dell’assessore all’ambiente e alla difesa del suolo Monia Monni con l’amministrazione presso i cantieri, che hanno confermato il buon andamento con la previsione di fine lavori entro novembre “E’ un lavoro innovativo- ha detto Monni- , sono molto soddisfatta e mi ha fatto piacere poter venire a vedere l’opera di persona perché in pochissimo tempo è stato realizzato un intervento non semplicissimo . Quando vengono stanziati soldi pubblici è sempre bene accertarsi come vengono spesi, e quando vengono spesi con questa capacità e con questa velocità la Regione è anche più disposta a finanziare i lotti successivi. Infatti il sindaco ci ha subito proposto di finanziare anche il secondo e terzo lotto portando a casa una disponibilità da parte della regione in questo senso. Un investimento per prevenire oggi vuol dire anche combattere i cambiamenti climatici la Regione è molto impegnata su questo fronte, stiamo realizzando il Piano per la transizione ecologica che prevede anche il Piano per la transizione energetica che avrà un impatto molto forte sul territorio e lo faremo condividendo tutti i passaggi con la popolazione.”

Insieme all’assessora Monni c’era il sindaco di Castelfranco Piandiscò e presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno Enzo Cacioli, il responsabile Unico del Progetto Simone Frosini e l'ingegnere Giovanni Massini della Protezione civile regionale “Nel ringraziare la Regione Toscana per aver contribuito alla realizzazione di interventi di elevata complessità tecnico-scientifica e di rilevanza storica per la sicurezza delle popolazioni di Faella e Vaggio- ha aggiunto il sindaco- esprimo anche nome della Giunta comunale e dell’intera Amministrazione la mia personale gratitudine ai professionisti dello Studio “Hydrogeo”, alle maestranze per l’alta professionalità ed efficienza nell’esecuzione dei lavori a regola d’arte e a tutto tutto il personale delle nostre Amministrazioni”. Il Borro di Rantigioni a Faella, principale immissario del torrente Faella nei pressi dell'omonimo centro urbano del Comune di Castelfranco Piandiscò, ha rappresentato finora la principale fonte di rischio idrogeologico presente sul territorio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno.