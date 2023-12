Caso Marconi. Le liste civiche sangiovannesi sollecitano Provincia e Comune

Arezzo, 12 dicembre 2023 – "Stiamo seguendo la vicenda “Marconi” da vicino ormai da molti mesi. Siamo ormai alla fine del 2023 ed ancora di certezze ne vediamo poche, l’unica cosa tangibile e’ la pigra indolenza delle istituzioni provinciali e comunali ed il disagio cronico che alunni, docenti e genitori sono costretti quotidianamente a patire". Le liste civiche sangiovannesi tornano su una vicenda complessa, che sta facendo discutere da settembre, quando è stata dichiarata l'inagibilità del plesso di via Trieste. "Siamo venuti in questi giorni a conoscenza che alla segreteria dell’Isis Valdarno non è giunta nessuna comunicazione ufficiale per quanto concerne la riapertura dei locali del Marconi in conseguenza del crollo di settembre; si sono lette solo uscite pubbliche sulla stampa del consigliere provinciale con delega Marco Morbidelli - hanno detto i civici - È facilmente comprensibile che la dirigenza dell’istituto non potrà riaprire il plesso se non avrà la sicurezza della sua agibilità".

L'opposizione sangiovannese ha ricordato che i locali scolastici versano in condizioni assolutamente non idoneee per una scuola di qualità qual è sempre stato l’istituto professionale di San Giovanni, in più le reti metalliche recentemente installate limitano il funzionamento di attrezzature indispensabili per il corretto funzionamento dei laboratori. "Ricordiamo poi che il pavimento non è stato riposizionato, perdendo l’occasione per il montaggio in questi tre mesi di chiusura - hanno aggiunto i civici - Inoltre le opere dopo il crollo di novembre scorso sono assolutamente insoddisfacenti in quanto si è provveduto solo alla rimozione della parte di intonaco danneggiato senza attuare nessuna azione preventiva atta a scongiurare ulteriori infiltrazioni".

"Sollecitiamo quindi la Provincia perché rispetti gli impegni presi per un ripristino a regola d’arte del plesso e sollecitiamo l’amministrazione comunale ed il sindaco Vadi a fare pressioni sulla Provincia per risolvere il tutto - hanno concluso le liste civiche - Inutile che la maggioranza plauda ai comunicati del consigliere Morbidelli, solleciti piuttosto la Provincia e soprattutto impedisca il sempre più concreto rischio di dislocazione in altri comuni di una scuola così importante per il nostro territorio. Intanto il 21 dicembre prossimo si terrà il consiglio d’istituto della Marconi per decidere sul ritorno degli studenti al plesso di via Trieste.