Caso Gruccia. Il sindaco di Montevarchi. “Spero si prenda atto dei problemi dell'ospedale”

Arezzo, 26 maggio 2025 – E' molto grave la denuncia che ieri ha fatto Cristina Bonchi, residente a Vacchereccia, moglie di Francesco Garramone, 56 anni, attualmente ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Ha raccontato una vera e propria odissea vissuta all'ospedale della Gruccia, tra diagnosi definite contraddittorie, dimissioni con febbre alta e condizioni critiche. "Se non avessi portato mio marito a Firenze, sarebbe morto", ha detto la donna. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

"Questo fatto - ha detto - tocca profondamente ognuno di noi, fa riflettere, genera rabbia e sconforto perché sappiamo che una situazione simile potrebbe accadere a chiunque. Il grido disperato di chi racconta una vicenda così intima, è l'ennesima dimostrazione della situazione reale che va avanti da anni nel nostro ospedale", ha detto Chiassai. "Di fronte a quello che questo cittadino e la sua famiglia hanno vissuto, mi auguro che si prenda atto di quelli che sono i grossi problemi della nostra struttura ospedaliera - ha proseguito - Sono anni che il personale tutto, medici, infermieri, OSS gridano con disperazione che non è dignitoso né per chi lavora né per i malati la situazione del nostro Pronto Soccorso".