Casette di legno per il mercatino. Il paese si prepara al Natale

Castiglion Fiorentino mette la quarta e si prepara a vivere un Natale di eventi e divertimento. L’amministrazione comunale mette in moto la macchina organizzativa con la partecipazione attiva del Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglion Fiorentino" e della Pro Loco. "La Torre di Babbo Natale ed i Mercatini Natalizi" è il titolo dell’edizione di quest’anno. "Come centro commerciale e commercianti, stiamo lavorando per le attività da inserire nel mercatino natalizio. La bella novità è la torre del Cassero, una cosa unica che una volta allestita e sistemata sarà il centro di tutte le attrazioni", conferma Stefano Scricciolo, referente Ascom per Castiglion Fiorentino. Proprio ieri si è aperto il bando per partecipare alla manifestazione per l’assegnazione delle apposite "casine di legno", che saranno allestite in piazza del Municipio e fornite dal Comune di Castiglion Fiorentino. Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per prendervi parte (le domande dovranno pervenire via mail a [email protected]). Nella domanda dovrà essere indicata la merceologia che si intende esporre corredata di 3 diverse foto. In caso di interesse per più di una casina per effettuare attività diverse, è possibile compilare una domanda per ogni casina specificando il tipo di attività esercitata. "La manifestazione ha, tra le finalità, la promozione territoriale con valorizzazione delle tipicità locali in termini culturali, artistici, artigianali, manifatturieri ed enogastronomici", spiega nel dettaglio il vicesindaco Devis Milighetti, che, in questa legislatura, ha le deleghe di valorizzazione del centro storico e turismo. "Ci saranno 14 postazioni in piazza del Comune. Ma Castiglion Fiorentino non sarà solo mercatini natalizi, ci saranno anche intrattenimenti per bambini e famiglie, oltre allo storico presepe vivente. Pensare poi di utilizzare la Torre del Cassero è qualcosa di unico". "Verranno confermate tutte le attività che avevamo programmato e stiamo preparando da tempo. Questa iniziativa consentirà il rientro del centro commerciale in una dimensione che potrà attrarre anche collaborazioni esterne a Castiglion Fiorentino" aggiunge Remo Castellani, presidente del Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglion Fiorentino".