Casentino sempre più green. Talla e la mobilità elettrica nuova colonnina con Estra

di Sonia Fardelli

TALLA

Casentino sempre più green. Con tanti percorsi e strade da fare a piedi, in bici o a cavallo, ma anche con punti per le nuove energie. Come le colonnine di ricarica per auto elettriche. L’ultima è stata installata, e presentata ieri, in piazza IV Novembre a Talla. Al taglio del nastro il sindaco Eleonora Ducci, il presidente di Estra Francesco Macrì e l’amministratore delegato Nicola Ciolini. "A Talla, le vie antiche incontrano le strade nuove - ha detto Eleonora Ducci - La mobilità sostenibile non è solo quella elettrica, ma anche quella dei sentieri e dei percorsi da fare a piedi, a cavallo o in bicicletta, su cui abbiamo investito importanti risorse con le vie della Transumanza. Le due modalità adesso si incontrano e grazie a questo intervento offriamo una dotazione moderna a quanti vorranno godere del nostro territorio dal sapore antico delle tradizioni nel segno della modernità. La riqualificazione di piazza IV Novembre si compie così con questa infrastruttura e ringrazio Estra per la vicinanza che sempre dimostrano alle amministrazioni locali e al territorio aretino". La nuova colonnina installata a Talla fornisce energia elettrica a 22 kWh proveniente da fonti rinnovabili e su cui Estra garantisce un servizio di segnalazione guasti e assistenza attivo 24 ore su 24.

"Estra è ormai da anni attiva nel settore della mobilità elettrica per rispondere alla necessità di un trasporto più evoluto e a basso impatto ambientale - hanno spiegato Francesco Macrì e Nicola Ciolini, presidente e amministratore delegato di Estra - Le infrastrutture di ricarica sono i primi strumenti per la diffusione di una mobilità sostenibile. Con quella di Talla sono 40 le colonnine che Estra ha installato in Toscana e Marche. Altre 19 sono già state programmate. In provincia di Arezzo sono cinque: 2 a Bibbiena, 1 a Sansepolcro, 1 a Lucignano e, adesso, 1 anche a Talla. La loro diffusione è per noi una scelta strategica per rendere l’Italia una delle protagoniste della mobilità elettrica in Europa". Per fare il "pieno" di energia sono sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone. Le stazioni di ricarica Estra sono attive 24 ore su 24, dotate di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw. L’app ha varie funzioni, tra cui anche quella di visualizzare tutte le stazioni di ricarica su una mappa interattiva.