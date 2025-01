Case popolari, vola via un oblò. Degrado e incuria in via degli Accolti. Arezzo Casa: presto il via ai lavori

"Mi è volato davanti questo grosso oblò mentre uscivo di casa". Siamo al palazzo di Arezzo Casa in via degli Accolti. "Dal 1985 in 40 anni, mai effettuata una manutenzione seria, il palazzo viene giù a pezzi". Un’inquilina scrive sui social denunciando la situazione in cui versa l’immobile di edilizia popolare in zona parco Giotto, corredando di foto l’appello. "Ho segnalato più volte lo stato pietoso dell’immobile con raccomandate e pec, ma niente da fare…si deve fare male qualcuno?". Più volte gli abitanti delle popolari di via degli Accolti hanno denunciato le condizioni in cui vivono, tra muffa, degrado e lavori incompiuti. Le forti raffiche di vento che si sono abbattute sulla città negli ultimi giorni hanno dato il colpo di grazia alle finestre. Ma la scarsa manutenzione non riguarda solo via degli Accolti. A più riprese Sunia e Cgil e le opposizioni hanno denunciato le condizioni in cui versa tutto il patrimonio di edilizia popolare, snocciolando anche i numeri: in provincia ci sono 3.121 alloggi di edilizia residenziale popolare, di cui il 44,6% costruiti prima del 1970. Mentre il 44,3% è stato costruito tra il 1970 e il 2000. Immobili vecchi che necessitano di manutenzione, mentre gli assegnatari lamentano mancanza di interventi o lavori non eseguiti anche se attivati. I problemi riguardano tutto il patrimonio immobiliare erp.

Fabrizio Raffaelli, direttore di Arezzo Casa a che punto siamo con la manutenzione? "Sul caso specifico probabilmente l’oblò è stato lasciato aperto e col vento di questi giorni è cascato. E’ intervenuta la ditta a sostituirlo e a fare verifiche sugli altri. A settembre è stata fatta una revisione di tutti gli oblò, 7 sono stati sostituiti. In via degli Accolti ci sono 36 alloggi: 35 di proprietà del Comune e 1 di un privato. E’ come se si fosse in presenza di un condominio. Avevamo già inserito nel piano 2024 i lavori per 400mila euro e riguardavano prevalentemente le coperture visto che gli alloggi hanno infiltrazioni da anni e va fatto un intervento radicale, oltre alle riprese dei prospetti corticali, a parte delle facciate e alla questione oblò. Ma ci siamo dovuti fermare perché la quota che dovrebbe mettere il proprietario è notevole e non ha la possibilità di farlo. Abbiamo fatto vari incontri e la situazione è in via di risoluzione. Inseriremo la questione nel piano 2025".

Oltre a via degli Accolti quali i lavori previsti quest’anno? "Approvato dal Lode il piano triennale degli investimenti dal 2025. Riguardano tutta la provincia e la manutenzione straordinaria, importo totale circa 1,3 milioni. Su Arezzo i lavori interesseranno: via Accolti, via Funghini, il completamento dell’intervento in via Tortaia e Montale, oltre a via Ristoro. Novità col nuovo contratto di servizio entrato in vigore il 1 gennaio: il canone concessorio va ai comuni per la manutenzione straordinaria: un importo da 340 mila euro per la provincia".