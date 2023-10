Casa Masaccio apre le sue porte

Arezzo, 22 settembre 2023 – Sarà inaugurata domani alle ore 18.30 a Casa Masaccio, Centro per l'Arte Contemporanea di San Giovanni Valdarno, la mostra a cura di Daniele Fenaroli con il supporto di Cloé Perrone, che ospita una selezione di sei opere pittoriche di Antonietta Raphaël assieme a nuove opere realizzate per l’occasione dagli artisti Dominique Fung e Lenz Geerk. Questi ultimi, due acclamati giovani pittori internazionali, saranno invitati ad esporre e confrontarsi con le innovazioni apportate da Antonietta Raphaël nell’ambito della pittura italiana a cavallo tra le due guerre, quella della “scuola romana” tra il 1927 e il 1933. Il progetto espositivo Orizzonti organizzato a Casa Masaccio si sviluppa da una serie di intrecci di epoche, artisti, autori, a partire proprio dalla Raphaël. Intrecci anche lontani nel tempo e nella geografia, che però trovano perfetta sintesi nelle stanze medievali di Casa Masaccio. Antonietta Raphaël, “bohémienne nutrita di pittura e musica”, fa da filo conduttore e guida le opere inedite e dal “bagliore mieloso” dell’artista canadese Dominique Fung e i “lavori materici e terrosi” del tedesco Lenz Geerk. Nelle tele dai miscugli onirici e ancestrali di Fung, si trovano richiami alle sculture di Raphaël, in particolare le figure delle tre donne, che l’artista mette in primo piano senza nessuna volontà voyeuristica.

Le sue nature morte fatte di vasi di porcellana e fiori dalle tinte oro, accennano al surrealismo, e allo stesso tempo giocano con le composizioni di fiori e vasi di Geerk, la cui palette, smorzata e tenue, invita all’introversione. “Il trio di Orizzonti - commenta il curatore Daniele Fenaroli - presenta una nuova prospettiva, dove Raphaël si scosta dalla Scuola Romana e dove i protagonisti sovvertono i canonici ménage à trois a cui si ispirano. Orizzonti, intende così ribaltare, sconvolgere, ampliare gli sguardi, le prospettive, le visioni. In un intreccio di vivida emotività, cromatismi trasognanti e folklore orientale, parlando di un nuovo triangolo, non amoroso, ma di ammirazione, d’ispirazione e di sostegno artistico”. L’inaugurazione della mostra avverrà sabato 23 settembre alle ore 18.30 a Casa Masaccio, Centro per l'Arte Contemporanea in Corso Italia a San Giovanni Valdarno.