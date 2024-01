Casa Bruschi fa il record di visitatori: progetti per crescere ancora

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, segna il traguardo di 11.300 ingressi nel 2023 staccando il biglietto ad un visitatore di Rimini e superando di oltre mille persone le entrate del 2022. "Siamo orgogliosi di aver raggiunto nel 2023 il miglior risultato di sempre con 11.300 visitatori grazie al lavoro svolto insieme al nostro Conservatore, Carlo Sisi, ai sempre maggiori flussi turistici cittadini e alle collaborazioni intessute con Intesa Sanpaolo" - dice Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Bruschi. – "Una sinergia di successo che si fonda sul legame con una grande banca che investe in cultura in maniera molto significativa. Stiamo già lavorando insieme per promuovere nel 2024 un calendario di iniziative di livello nazionale, a partire dalla primavera con una mostra di importanti opere del Novecento provenienti dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo. Tra gli eventi di punta del 2024, anche la XIX edizione della Stagione Concertistica Internazionale in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini, che dai primi mesi dell’anno rinnoverà la magia creata dall’incontro tra la musica da camera, interpretata da giovani ed affermati talenti, e il fascino degli ambienti del nostro museo". Un anno di iniziative che trova riscontro anche nelle parole di Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi, che dichiara: "La Casa Museo Ivan Bruschi nel 2024 sarà attiva con una programmazione ampia e di qualità a partire dalle mostre, dalla didattica, attraverso presentazioni, esposizioni dossier e altre iniziative in sinergia anche con la città, come in occasione delle celebrazioni vasariane. Lanceremo, infatti, Officine Vasari: un contenitore culturale di eventi, spettacoli teatrali e laboratori che accompagneranno nel corso dell’anno i nostri affezionati visitatori". Per iniziare il 2024 in linea con le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in occasione del fine settimana della Befana, il 7 gennaio, verrà offerto l’ingresso gratuito alla collezione.