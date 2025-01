Cartelli turistici per i visitatori

Nuovi cartelli turistici per promuovere i borghi del territorio. A Bucine e nelle località della Valdambra dalla scorsa settimana sono iniziati i lavori per installare la cartellonistica che sostituirà quella esistente ormai antiquata. Nelle prossime settimane i segnali precedenti verranno rimpiazzati da cartelli di dimensioni di un metro per un metro e 50 centimetri e l’operazione rientra nel percorso pensato dalle istituzioni di concerto con le associazioni del comparto per far conoscere meglio ogni angolo di un comprensorio particolarmente apprezzato dai visitatori italiani e stranieri. Basti pensare al fenomeno del turismo nuziale che ha eletto la valle al confine tra le province di Arezzo e Siena come la terra ideale per pronunciare il "fatidico si". Da qui la necessità di aggiornare anche le indicazioni "su strada" e infatti su ogni cartello saranno riportati in italiano e in inglese brevi cenni della storia locale, le informazioni principali e le curiosità. Per agevolare i viaggiatori e in ossequio alle nuove tecnologie non poteva mancare inoltre la possibilità, inquadrando il QR code impresso su ciascuna tabella, di collegarsi al sito www.visitvaldambra.com dove sono riportate in tempo reale le notizie, i servizi e le peculiarità del territorio bucinese. Un legame tra testo e web sottolineato anche dalla grafica scelta per i cartelloni turistici che rimanda a quella utilizzata nel portale, perché i promotori sono convinti che una comunicazione omogenea ed un’immagine coordinata contribuiscano a consolidare l’identità e la vocazione della zona valdambrina come destinazione turistica. "La nuova cartellonistica nei borghi della Valdambra – ha dichiarato l’assessore con delega specifica Paola Mugnai – è un primo passo concreto per riqualificare e valorizzare i nostri piccoli centri storici. L’obiettivo è promuovere una rigenerazione urbana che renda questi luoghi più accoglienti, accessibili e sostenibili".