Carnevale, sale la febbre da verdetto. Oggi la festa con la sfilata dei carri

The show must go on. E’ un po’ questo il sottofondo che si respira in quel di Foiano della Chiana oggi con i giganti di cartapesta pronti ai nastri di partenza per il quarto corso mascherato. Ormai i carri allegorici sono ben noti ai foianesi e al pubblico che ogni domenica arriva da tutto lo Stivale ma quella di oggi sarà la penultima domenica di sfilate nelle terre di Re Giocondo: sì, perché sale l’attesa in vista dell’ultimo atto della edizione 485 del carnevale più antico d’Italia che domenica prossima decreterà il vincitore del 2024. Un pronostico? Impossibile, i carri sono sempre più belli come ha evidenziato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presente all’apertura degli uscioni della prima domenica. Ma insoma, è anche per questo che la tensione è nelle stelle e tutti non stanno più nella pella a conoscere quel verdetto messo nero su bianco domenica 28 gennaio ma di cui si darà lettura soltanto domenica prossima.Per ora tutto è andato per il meglio: non bene ma benissimo perchè la manifestazione foianese ha collezionato ad ogni domenica una media di 10mila presenze. Il risultato è stata una festa di musica e coriandoli immortalata nei bellissimi scatti della scoriandolata. Fatto sta che quella di oggi non sarà soltanto una domenica di festa perchè ci sarà anche un momento di riflessione: prima dell’inizio delle sfilata e della goliardia ci sarà un minuto di silenzio per onorare le morti sul lavoro, all’indomani della tragedia di Firenze con il crollo del cantiere del supermercato Esselunga che per il momento ha il crudo bilancio di 4 vittime, 3 feriti e un disperso.

Prima della sfilata verrà anche letto un comunicato in onore delle morti bianche, cioè le vittime sul lavoro. Solo dopo il momento di raccoglimento potrà partire la sfilata di Carnevale. I primi a partire saranno i Rustici con il loro carro "Terapia d’urto; poi c’è Bombolo con il loro "Metamorphosis"; a seguire i Nottambuli con "et non s’arresta una hora" e per finire gli Azzurri, ultimi a sfilare, con il loro carro "Autoritratto". Tutti vogliono alzare la coppa ma soltanto uno domenica prossima festeggerà la vittoria.