Carnevale, laboratorio al museo per bambini

Sabato prossimo 3 febbraio tornano i laboratori creativi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, organizzati dal museo della Fraternita dei Laici in piazza Grande ad Arezzo.

"Dalle ore 15 alle ore 17:30 insieme ai bambini, partendo da materiali di recupero, realizzeremo delle colorate e simpatiche maschere di Carnevale" dicono gli organizzatori.

Da molti anni infatti, il Museo della Fraternita dei Laici in piazza Grande, propone un’ampia e variegata offerta didattica pensata non soltanto per le scuole cittadine, ma realizzata anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con divertenti e coinvolgenti laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicati ad uno specifico periodo dell’anno. In questo periodo sono attivi quelli dedicati alla festa di Carnevale.

Il laboratorio è ideato per bambini dai 5 ai 10 anni.

Il costo del laboratorio è di 12 euro a bambino.

I posti per il laboratorio sono limitati quindi si consiglia la prenotazione al Museo della Fraternita dei Laici, il prima possibile chiamando al numero: 0575 24694.