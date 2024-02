Carnevale da 15 mila presenze. Domenica c’è il verdetto finale

FOIANO

Oltre 15mila biglietti staccati: quella di domenica scorsa è stata la domenica dei record al Carnevale di Foiano. Mai così tante presenze. Si sa, ormai in quel di Foiano il Carnevale più antico d’Italia non smette mai di stupire. E non solo per i giganti di cartapesta, ogni anno sempre più belli ed elaborati, ma anche per tutte le collaterali che ruotano intorno alle cinque domenica di festa nel borgo della Valdichiana. Una ricetta equilibrata, fedele lle tradizioni ma attenta alle innovazioni, specie sul versante della comunicazione: insomma, è grazie a questa formula sapientemente bilanciata dal comitato organizzatore del Carnevale più antico d’Italia che un altro record è stato battuto. Domenica al quarto corso mascherato a Foiano c’erano oltre 15mila persone: mai così tante in 485 anni di storia. Il conto è presto fatto: il botteghino ha staccato oltre 12mila ticker, poi sono entrati i quasi 1500 abbonati e tanti, tantissimi, bambini che non pagando non sono stati conteggiati numero per numero. Tutto questo senza contare tutti i cantieristi che hanno seguito il loro carro allegorico e hanno partecipato alla sfilata né i residenti nel centro storico che per ovvi motivi non hanno bisogno del biglietto di ingresso. Record di presenze e anche record di incasso per la penultima uscita dei carri. Uno spettacolo di coriandoli e maschere che però si è aperto con un momento di riflessione per le vittime sul lavoro nel cantiere di Firenze.

"Lavorare non è morire", con queste parole si è aperto il discorso dello speaker del Carnevale che ha letto un denso comunicato nel quale Amministrazione e Comitato organizzatore dell’evento hanno espresso la loro massima solidarietà e vicinanza alle famiglie degli operai morti nel capoluogo di regione. Solo dopo il minuto di silenzio è iniziata la festa. Festa che come detto ha fatto bingo sia in termini dello spettacolo offerto sia del pubblico che ha partecipato che oltre alla sfilata dei carri ha potuto divertirsi anche all’area street food con le delizie gastronomiche di ogni dove e il Dj set di Dj Ralph che ha tenuto compagnia ai tanti giovani nell’orario dell’happy hour. Adesso avanti: avanti fino a domenica, l’ultima domenica del Carnevale di Foiano della Chiana. La last dance, l’ultimo atto, quello più importante in cui i cantieristi e il pubblico conosceranno il nome del vincitore.

Luca Amodio