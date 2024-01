Carnevale, cantieri in pressing. Oggi a Roma la tappa per l’Unesco

Il Carnevale in Senato per diventare patrimonio Unesco. A Roma arriverà una nutrita delegazione della manifestazione più antica d’Italia, direttamente da Foiano. La destinazione è Palazzo Madama e l’obiettivo è rendere il Carnevale patrimonio Unesco. Se accadrà è presto per dirlo, fatto sta che insieme alla rappresentanza foianese arriveranno in Senato anche gli altri esponenti dei carnevali Italiani che giocheranno di squadra per avanzare l’ambizioso riconoscimento Unesco, come patrimonio immateriale. Si tratta di un altro step del percorso: già nel gennaio 2023 c’era stata la prima trasferta romana con tappa al ministero della cultura. In via del Collegio romano il Carnevale di Foiano insieme ad altri 8 comuni era arrivato per mettere a terra la proposta di candidatura dei "carnevali storici dei carri di cartapesta" come patrimonio immateriale Unesco.

Al network avevano aderito il comune di Acireale, Avola, Cento, Fano, Putignano, Persiceto, Sciacca e Tempio Pausania oltre al comune di Foiano dove il 28 gennaio prenderà il via l’edizione 485 del Carnevale più antico d’Italia. Sì, perché quest’anno il momento più atteso nel paese dei Della Robbia arriverà molto presto: ormai è questione di poche settimane e gli uscioni si apriranno per mostrare ai cantieristi i carri di cartapesta, quei giganti buoni che ci terranno compagnia fino al 25 febbraio quando con il testamento di Re Giocondo verrà data lettura del vincitore. C’è da dire che ancora in mezzo ci sono 5 fine settimana di festa in cui si dovranno palesare le creazioni dei quattro cantieri. Per questo, una piccola anteprima arriverà già il 25 gennaio durante la presentazione della 485 esima edizione durante la quale i quattro cantieri presenteranno i loro carri, partendo dal loro nome.

Sarà anche quella l’occasione in cui verrà resa nota, dopo la tradizionale estrazione, l’ordine di uscita dei carri. Insomma il paese di Re Giocondo è pronto: presto sarà preso d’assalto per oltre un mese. La sfida al cantiere Bombolo, che l’anno scorso si è laureato campione per la seconda volta di seguito, è aperta. Ma quest’anno i biancorossi festeggiano il loro 90esimo compleanno e vogliono farsi un bel regalo: il tris.