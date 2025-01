Carmelo Sardo presenta il suo libro "Le notti senza memoria"

Cortona, Carmelo Sardo presenta il libro "Le notti senza memoria". Scrittore e firma del Tg5 sarà a Cortona oggi con il suo ultimo lavoro. C’è chi sostiene, abusando di una frase fatta, che la vita sia destino, e che tutto accada a prescindere dai nostri desideri, dalle nostre scelte. Sarà. Ma a chi non è capitato, almeno una volta, di essersi pentito di una decisione non presa, o per lo meno di essersi chiesto come sarebbe andata la propria esistenza se avesse fatto quella determinata cosa che invece non ha fatto? E’ quello che succede al protagonista del nuovo, sorprendente romanzo di Carmelo Sardo, "Le notti senza memoria" (Bibliotheka edizioni), che sarà presentato a Cortona oggi. L’appuntamento si terrà alle 17 nella Sala del Consiglio comunale e sarà moderato da Vittoria Abbenante con la partecipazione di Giovanni Taglialavoro, autore Rai. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale e sarà aperta dal sindaco Luciano Meoni. Carmelo Sardo, agrigentino, scrittore e caporedattore del Tg5 è stato autore di libri di ben altro tenore, libri che raccontano di mafia e di riscatto, di vite derelitte e di percorsi di resipiscenza di chi ha sbagliato e si recupera, ma anche di vite miracolose come quella di Marck Art, con questo romanzo ci consegna una storia onirica, sospesa tra forti passioni, eros e deliri. E’ la storia di Carlo, un uomo che ripercorre la sua tormentata esistenza inghiottita dal suo folle amore per Nora, una donna di rara bellezza, conosciuta quando lui aveva 32 anni e lei 20, nella cittadina siciliana dove vivevano, che coincide perfettamente con Agrigento, la città di origine di Sardo. Carmelo Sardo ce lo presenta così: "È un romanzo concepito lungo dieci anni, che non volevo pubblicare, ma infine si è liberato. È una storia un po’ folle, un po’ delirante, che sembra scritta da chissà chi, ma è più mia e più intima di quanto io stesso ne sia consapevole. Una storia ancestrale, che ho scritto per dare sfogo ai fantasmi che popolano le nostre anime".