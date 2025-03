Carlo Beni torna a The Voice Senior: entusiasmo e affetto dopo la prima esibizione

Carlo Beni di nuovo a The Voice Senior. L’artista montevarchino, dopo aver superato il primo turno, tornerà questa sera sugli schermi della Rai per il secondo appuntamento con il talent. L’esibizione di venerdì scorso ha scatenato un’ondata di entusiasmo: centinaia di messaggi, telefonate e richieste di amicizia su Facebook hanno sommerso Beni subito dopo la performance. Persino alle due di notte, il telefono continuava a squillare, segno di un affetto che non si è spento nei giorni successivi. Tra i messaggi ricevuti, quelli più toccanti sono arrivati dal personale dell’Rsa di Montevarchi, dove si esibisce spesso per portare un po’ di gioia agli ospiti. Le operatrici hanno raccontato di aver radunato tutti i residenti nella sala tv per rivedere la sua esibizione su RaiPlay, un gesto che ha emozionato profondamente il cantante. Dimostrazioni di affetto sono giunte anche dagli Stati Uniti, dove Beni ha avuto esperienze musicali con il tenore David Righeschi. "Prima di salire sul palco, mio pensiero è andato alla madre, che mi incoraggiava sempre a cantare e che condivideva con me la passione per la musica", ha detto il cantante valdarnese. Artista navigato, Carlo Beni ha dimostrato una grande padronanza della scena, pur ammettendo che l’emozione sul palco del talent show è diversa da qualsiasi altra esperienza. Ora il Valdarno tifa per lui, con la speranza che il suo viaggio possa proseguire nel migliore dei modi. "Incrociamo le dita per stasera – ha aggiunto - E comunque vada, è stata un’esperienza straordinaria."