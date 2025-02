Caritas unite per sostenere le famiglie

Le Caritas parrocchiali locali di Castelfranco di Sopra, Faella e Piandiscò in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Don Milani, danno il via alla iniziativa "Donacibo" un progetto educativo che unisce solidarietà e formazione. L’obiettivo principale è sensibilizzare i più giovani sui temi della povertà e della condivisione, promuovendo l’importanza di donare e sostenere chi è in difficoltà sensibilizzando, così, non solo i più piccoli ma anche i genitori degli stessi cercando di poterli coinvolgere più possibile per dare sempre più forza a questo bel progetto.

Al centro della iniziativa c’è un gesto semplice, ma ricco di significato: saranno infatti gli stessi bambini e ragazzi a portare a scuola, nei giorni stabiliti, generi alimentari a lunga conservazione, destinati alle famiglie assistite dalla Caritas. Ma "Donacibo" non la si può definire semplicemente una sola raccolta di viveri; è anche un’esperienza diretta e consapevole. Gli alunni potranno visitare la sede della Caritas, toccando con mano il valore del volontariato e riflettendo sull’importanza del cibo e sulla lotta contro lo spreco alimentare.

Attraverso questo progetto, scuola e Caritas uniscono le forze per formare cittadini più consapevoli, responsabili e solidali, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. L’iniziativa prenderà vita a partire da marzo, è un qualcosa di davvero importante che permetterà non soltanto di aiutare il prossimo ma di crescere con la consapevolezza che anche la più piccola delle donazioni possono davvero fare la differenza nella quotidianità di tante famiglie che, per svariate ragioni, sono alle prese con questi problemi.