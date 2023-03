Carambola tra auto: gravissimo un giovane Parte la caccia al terzo veicolo coinvolto

AREZZO

È grave uno dei giovani rimasti coinvolti nell’incidente di mercoledì sera in via Alfieri, zona Tortaia. È accaduto nei pressi del centro commerciale Pam, dove si sono scontrate tre auto, una delle quali si è schiantata contro un albero. Un’altra è finita invece in una siepe dopo aver divelto una delle barriere di sicurezza sul ciglio della carreggiata. Della terza auto non si hanno notizie. Due i feriti, un ventenne albanese e un trentunenne aretino, soccorsi dal 118, con due ambulanze della Croce Bianca, e i vigili del fuoco (foto Arezzonotizie). Mentre le condizioni dell’italiano non sono gravi, sembra che abbia riportato solo ferite lievi, destano preoccupazione quelle del giovane albanese, trasferito dopo l’incidente al San Donato, dove al momento si trova in prognosi riservata. La polizia municipale, intervenuta sul posto, sta portando avanti le indagini per ricostruire l’accaduto.

Nelle prossime ore ascolterà alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente e visionerà le immagini delle telecamere dislocate in zona. Potrebbero aiutare a capire cosa ha causato la carambola. All’origine dello scontro, al momento sembra ci sia stato un tamponamento tra una Panda scura, guidata da il trentunenne italiano residente ad Arezzo, e una utilitaria Peugeot grigia metallizzata, con alla guida il 20enne albanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la Peugeot a seguire la Panda, per poi impattarla. Dopo l’urto, la Panda avrebbe abbattuto le barriere di sicurezza stradali, per poi finire contro una siepe.

La Peugeot, invece, avrebbe terminato la propria corsa contro il tronco di un grosso pino. Un violento impatto a seguito del quale il 20enne ha riportato ferite molto gravi. Entrambe le auto sono state sequestrate.