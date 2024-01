Carambola sul raccordo. Due feriti, traffico in tilt

Una vera e propria carambola quella che si è verificata ieri a metà pomeriggio lungo il raccordo autostradale, appena fuori Arezzo. Uno scontro che ha visto coinvolti cinque mezzi, in particolare quattro automobili e un piccolo autocarro. Uno schianto che ha paralizzato l’arteria poco dopo le 16, in un orario di punta, alla vigilia di un giorno festivo, e che ha interessato anche le aree limitrofe, con i mezzi che sia in uscita dalla città che in entrata hanno dovuto cercare altre soluzioni per arrivare a destinazione.

L’allarme è scattato attorno alle 16, quando un’auto si è scontrata con altri mezzi provenienti dalla direzione opposta. Forse una distrazione, o un malore - le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire le cause di quando accaduto - potrebbero essere alla base dell’incidente. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale operativa del 118. Sul posto oltre agli agenti della Polizia di Stato e ai vigili urbani, anche una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo che ha estratto dalle lamiere del piccolo autocarro l’uomo al volante agevolando i soccorsi e le cure del caso. Sono intervenute anche l’automedica, una ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, e una della Croce Rossa di Arezzo, accorse immediatamente nell’area dell’incidente. Cinque in totale i mezzi coinvolti che hanno di fatto interessato la corsia in direzione del Palaffari, proprio in prossimità dell’uscita, che hanno costretto Polizia e vigili urbani a chiudere un tratto del raccordo per permettere di soccorrere i feriti - ad avere la peggio un 48enne un 74enne - trasferiti poi in codice rosso al pronto soccorso del San Donato. Illese tutte le altre persone coinvolte nel sinistro. Traffico congestionato quindi sul raccordo ma anche nelle arterie limitrofe per oltre un’ora, con le forze dell’ordine impegnate anche nei rilievi di legge e successivamente con i mezzi di soccorso che hanno portato via i veicoli incidentati.

Per i due feriti si parla di traumi, fratture e contusioni. Le loro condizioni tuttavia non desterebbero particolari preoccupazioni dopo gli esami a cui sono stati sottoposti dal personale sanitario dell’ospedale San Donato. Tanta paura e soprattutto una carambola che ha creato problemi soprattutto alla viabilità.

Matteo Marzotti