Carambola di ciclisti, 4 in ospedale. Cade lungo la discesa: uno è grave

Tanta paura alla 20esima Coppa Città di Castiglion Fiorentino. Nella discesa di Via Bartolomeo della Gatta, la "via nuova" che collega il paese e l’area sportiva, si è verificata una caduta in massa con quattro ciclisti finiti a terra. Stavano procedendo a quasi 70 chilometri all’ora. Uno di loro è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un venticinquenne, Sampo Malinen, di origini finlandesi, che era arrivato ai nastri di partenza con la sua squadra dalla provincia di Siena. Il ragazzo ha rimediato più fratture. E’ sempre rimasto cosciente ma le sue condizioni sono apparse gravi ai soccorritori della Misericordia. Per questo è stato trasferito alle Scotte di Siena dove è arrivato con un codice rosso. Non sembrerebbe in pericolo di vita ma prosegue l’Iter diagnostico per accertare il quadro clinico. Con lui sono caduti altri tre ciclisti di 18 anni, che hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasferiti negli ospedali di Arezzo e Fratta, a Cortona, tutti con un codice giallo. I feriti sono stati costretti ad abbandonare la gara che tuttavia è proseguita fino al termine.

Sul posto l’ambulanza infermierizzata di Cortona, la Misericordia di Lucignano e la Misericordia di Castiglion Fiorentino. Gli altri ciclisti feriti, che hanno dovuto abbandonare la gara sono Alessandro Bendini e Alejandro Perez.